Почему TikTok не заменит СМИ? Ответила заместитель главреда «Радио-Минск»

Тамара Вятская, заместитель главного редактора «Радио-Минск»:

Вы знаете, что я к TikTok отношусь как к развлечению, честно. Я тиктокер, и причем тиктокер с двухлетним опытом. Я вам хочу сказать, что у меня есть и трехмиллионные просмотры, и меньше, и больше. Для меня TikTok – это все равно не средство массовой информации. Почему? Потому что в TikTok набирают вот эти вот просмотры… Например, вот первый просмотр, который набрал три миллиона. Это о том, как делают зефир вручную. Вы все в курсе, как делают зефир? Вот этот видосик, человек, который просто сидит возле ленты и лепит зефиринки одна к другой. Оказывается, весь зефир, который мы едим, вообще весь, сделан вручную. Две половинки машина склеить не может, еще не придумали. У меня хэштег «Вятская не врет». Все знают, что я не искажаю действительность, как это делают многие тиктокеры для того, чтобы завоевать аудиторию. Мне это не интересно, мне это не надо. У меня известности и так хватает. Просто для меня TikTok не средство зарабатывать деньги, как у очень многих.

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