Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком

Ольга Бурлакова, ведущая: Денис, как живется с тем, что уже легенда в 19 лет и самый юный гроссмейстер в Беларуси? Звездная болезнь есть или нет?

Ему всего 19, а он уже дважды чемпион страны, самый молодой гроссмейстер в истории Беларуси, человек, который несколько раз побеждал самого Магнуса Карлсена. Познакомимся с легендарным шахматистом прямо здесь и сейчас.

Денис Лазавик, гроссмейстер:

Надеюсь, нет.

Ольга Бурлакова:

Мы знаем, что вы в шахматы начали в 6 лет играть. Вы смотрели, как играют взрослые и захотели тоже научиться?

Денис Лазавик:

Помню, что как-то начал играть с папой и с дедушкой, и потом меня отправили в первом классе в какой-то кружок, чтобы я, видимо, меньше сидел дома.

Юрий Царев, ведущий:

Вы готовитесь сейчас к чемпионату Esports World Cup, который скоро произойдет. Как готовитесь?

Денис Лазавик:

Сейчас я не готовлюсь. Он будет в августе. У меня еще до этого будут турниры. Если мы говорим о самых топовых турнирах, типа матча на первенство мира, то там, как правило, очень тяжелая интенсивная подготовка. Полгода, куда-то выезжают люди, что-то анализируют, подтягивают физическую форму. Но турниры, в которых я играю, они, конечно, неплохие, но это не такой высокий уровень, чтобы сесть на полгода, закрыться, заниматься. Вполне достаточно какого-то простого поддержания формы.