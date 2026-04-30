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Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком

30 апреля 2026 08:23
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Ему всего 19, а он уже дважды чемпион страны, самый молодой гроссмейстер в истории Беларуси, человек, который несколько раз побеждал самого Магнуса Карлсена. Познакомимся с легендарным шахматистом прямо здесь и сейчас. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Лазавик, гроссмейстер.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Денис, как живется с тем, что уже легенда в 19 лет и самый юный гроссмейстер в Беларуси? Звездная болезнь есть или нет? 

Побеждал Магнуса Карлсена и стал самым молодым гроссмейстером в истории Беларуси – пообщались с Денисом Лазавиком-2

Денис Лазавик, гроссмейстер:
Надеюсь, нет. 

Ольга Бурлакова:
Мы знаем, что вы в шахматы начали в 6 лет играть. Вы смотрели, как играют взрослые и захотели тоже научиться? 

Денис Лазавик:
Помню, что как-то начал играть с папой и с дедушкой, и потом меня отправили в первом классе в какой-то кружок, чтобы я, видимо, меньше сидел дома. 

Юрий Царев, ведущий:
Вы готовитесь сейчас к чемпионату Esports World Cup, который скоро произойдет. Как готовитесь? 

Денис Лазавик:
Сейчас я не готовлюсь. Он будет в августе. У меня еще до этого будут турниры. Если мы говорим о самых топовых турнирах, типа матча на первенство мира, то там, как правило, очень тяжелая интенсивная подготовка. Полгода, куда-то выезжают люди, что-то анализируют, подтягивают физическую форму. Но турниры, в которых я играю, они, конечно, неплохие, но это не такой высокий уровень, чтобы сесть на полгода, закрыться, заниматься. Вполне достаточно какого-то простого поддержания формы.

Подробности в видео

# Шахматы # Денис Лазавик

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