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Денис Лазавик вышел в финал шахматного турнира на киберспортивном Кубке мира

15 августа 2026 12:46
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Белорус Денис Лазавик вышел в финал шахматного турнира на киберспортивном Кубке мира, который проходит в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный приз он оспорит с чемпионом мира по шахматам, норвежцем Магнусом Карлсеном. В полуфинале Карлсен победил Алирезу Фирузджу из Франции – 4:1, а Лазавик оказался сильнее американца Хикару Накамуры со счетом 3,5 на 1,5 очка. Победитель определится 15 августа. Соперники играют друг с другом, сидя за компьютерами в одном зале и на глазах болельщиков.

# Шахматы

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