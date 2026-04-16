Белорус Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам

Белорусский гроссмейстер Денис Лазавик стал победителем международного турнира по шахматам имени Анатолия Карпова. Соревнования прошли в Ханты-Мансийске.

За первенство боролись представители 7 стран. В предпоследнем 8-м туре Денис Лазавик белыми победил россиянина Ивана Землянского и стал единоличным лидером турнира. В 9-м туре все партии завершились вничью. Таким образом, Денис Лазавик одержал 3 победы и 6 раз сыграл вничью, набрав 6 очков из 9 возможных. Второе место занял Беньямин Гледуру из Венгрии, на его счету 5 с половиной очков. С 5 баллами в активе тройку призеров замкнул Арам Акопян из Армении.