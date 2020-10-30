Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты

Новости Португалии. В португальском Назаре открылся сезон больших волн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно этот город стал местом притяжения серферов со всего мира. Десятки спортсменов бесстрашно покоряют гигантские волны высотой с многоэтажный дом. Зрелище невероятное.