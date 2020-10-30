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Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты

30 октября 2020 13:29
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Новости Португалии. В португальском Назаре открылся сезон больших волн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты-1

Именно этот город стал местом притяжения серферов со всего мира. Десятки спортсменов бесстрашно покоряют гигантские волны высотой с многоэтажный дом. Зрелище невероятное.

Волны высотой с многоэтажный дом. В Португалии собрались лучшие сёрферы планеты-4

Чтобы увидеть это экстремальное шоу, на пляже собрались сотни туристов и местных жителей.

Второго ноября в Назаре состоятся соревнования. За победу поборются лучшие серферы планеты.

# Серфинг # Фотофакт

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