Беларусь готова упростить пересечение госграницы для приграничного населения Украины для сбора грибов и ягод

По указанию Президента Беларуси прорабатываются механизмы, которые позволят украинским гражданам посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусском МИД подчеркнули, что речь идет о сугубо практических вещах. Люди, которые на протяжении многих лет собирали грибы и ягоды в республиканском заказнике «Ольманские болота», смогут получить возможность делать это и в нынешнем сезоне.

Государственный пограничный комитет Беларуси готов организовать упрощенное пересечение государственной границы через три участка пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Подчеркиваем: это не политический жест. Это рациональное, продиктованное жизнью предложение в интересах простых людей, проживающих в приграничье. Лес для них – серьезное подспорье в домашнем хозяйстве. Мы понимаем это и предлагаем отлаженный механизм, позволяющий сохранить привычный уклад жизни без возведения искусственных барьеров. Ожидаем ответа от украинской стороны.

В МИД Беларуси убеждены, что даже в текущих непростых условиях подобные шаги – нормальная практика добрососедских отношений.