МИД Беларуси вручил временному поверенному в делах Украины ноту протеста

Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавших же в результате атаки ВСУ в эти минуты доставляют в столичные клиники для оказания дальнейшей медицинской помощи. Эвакуация проводится по поручению Президента.

Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Беларуси. Ему вручена нота протеста в связи с атакой.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

До сведения украинской стороны доведено, что в результате этого чудовищного преступления погибла гражданка Беларуси, еще шесть граждан, в том числе пятеро детей, получили ранения, некоторые из которых носят тяжелый характер. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания. Белорусская сторона потребовала от украинской стороны исчерпывающих объяснений случившегося, проведения незамедлительного и объективного расследования, а также привлечения всех виновных лиц к строжайшей ответственности. Белорусская сторона намерена добиваться, чтобы этому вопиющему акту была дана должная международная оценка.

Удар по гражданскому транспорту строго осудили в ООН, СНГ и ОДКБ. Накануне поздно вечером основная группа пассажиров – все те, кто не пострадал – благополучно вернулись домой и уже находятся со своими семьями. В момент атаки в салоне были 44 человека, из которых 28 – дети-спортсмены из Речицы.