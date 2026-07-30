Новые возможности для кредитования! Нацбанк снизит расчетные величины стандартного риска

Кредиты в Беларуси станут доступнее. Нацбанк в августе снизит расчетные величины стандартного риска, чтобы повысить привлекательность займов для бизнеса и населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача нововведений – стимулировать инвестиционную активность и поддержать отечественных производителей. Уже сейчас банковская система демонстрирует значительный рост кредитования: за первое полугодие предприятия получили свыше трех миллиардов рублей на развитие производства. Параллельно растет интерес и к потребительским кредитам на покупку отечественных товаров.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Сейчас мы вышли в положительную зону, и до конца года банкам надо выдать еще около четырех миллиардов рублей для выполнения плана по системе. Это хороший сигнал доверия и к банковской системе в целом, и к экономической политике, которая реализуется в государстве.

Средняя ставка по новым инвестиционным займам составит чуть больше 10 %. Такой уровень позволит предприятиям активно привлекать средства на техническое перевооружение, модернизацию и реализацию перспективных проектов. Аналогичные изменения затронут и другие кредитные продукты для бизнеса и населения.