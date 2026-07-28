В США объявили о введении дополнительных 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров

Торговое противостояние между США и Канадой выходит на новый уровень. Администрация Белого дома объявила о введении 50-процентных тарифов на ряд канадских товаров уже со следующего месяца. Решение оформлено тремя прокламациями по старому тарифному закону, который ранее никогда не применялся. Вашингтон объясняет шаг «ответными мерами» на канадские ограничения в отношении автомобилей, алкоголя и молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под удар попадают товары массового спроса – вино, косметика, хоккейные клюшки. Экономисты отмечают: меры точечные, не затрагивают энергоресурсы, критические минералы и другие крупные позиции, важные для американской экономики. Особое раздражение Вашингтона вызывает запрет на импорт американского алкоголя, который большинство канадских провинций ввели в 2025 году. Поставки упали более чем на 80 %. Жители Канады реагируют резко – говорят о «бесконечном давлении» и признаются, что новые тарифы вызывают тревогу и ощущение неопределенности. Другие подчеркивают, что «тарифы платят сами американцы» и что Канада найдет альтернативные рынки. Эксперты считают: переговоры будут долгими, возможны промежуточные договоренности.