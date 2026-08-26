Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы

В Иркутске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области России. За первое полугодие товарооборот вырос в 3,6 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши производители нарастили продажи техники и продуктов питания. В регион поставляют технику МАЗ, МТЗ и БЕЛАЗ. Уже отгружены два карьерных самосвала, до конца лета поставят еще семь 90-тонных машин (контракт – свыше 8 миллионов долларов). Беларусь в девять раз увеличила закупки иркутских пиломатериалов. Втрое выросли наши продажи картона и бумаги, почти вдвое – поставки овощей и грибов, на половину – цельномолочной продукции. Приоритет – авиастроение: реализуется проект по созданию самолета «Освей». Минский и Барановичский заводы приняли заказы на сотни компонентов.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Беларусь никогда не являлась авиационной страной, но мы всегда стремились к чему-то новому. У нас были два ремонтных завода, которые ремонтировали гражданскую технику, которые ремонтировали военную технику. Но аппетит приходит во время еды. И, конечно, нам хочется участвовать в той программе, которая сегодня проводится в рамках Российской Федерации. И тот самолет, который сегодня уже есть, МС-21, конечно же, хотелось, чтобы какое-то крыло или еще какой-то элемент этого самолета был белорусский.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

Авиационный завод посетили два Президента. Я думаю, ни одно авиационное предприятие не может похвастаться этим. И Александр Григорьевич Лукашенко, и Владимир Владимирович Путин приняли важные стратегические решения. Поэтому вот здесь лидеры, допустим, в сфере авиастроения, завод помогает в рамках кооперации создать условия, чтобы ремонтные заводы переориентировались и работали на выпуск важнейших продукций.