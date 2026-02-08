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Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва

08 февраля 2026 10:51
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В Японии проходят досрочные парламентские выборы. Вызов этой демократической процедуре бросила стихия. Впервые за несколько лет сильнейший снегопад начался в Токио, что сразу отразилось на явке избирателей. Досрочные выборы назначила премьер-министр Санаэ Такаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва-2

Заняв пост премьера всего три месяца назад, она пошла на роспуск нижней палаты парламента, чтобы через новые выборы укрепить свою консервативную коалицию. Новый премьер намерена изменить баланс сил в законодательном органе, получить подтверждение власти от избирателей и обеспечить большинство своим сторонникам. При этом Такаити открыто поставила на кон должность, пообещав уйти в отставку в случае неудачи. Опросы предрекают успех ее партии, несмотря на то, что погода может помешать сторонникам, особенно пожилым, добраться до избирательных участков.

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва-4

Оборона, продовольственная политика, социальное обеспечение, демографические проблемы и окружающая среда – это просто ошеломляет.

Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва-6

Бензин подешевел, и это хорошо, но проблема в том, что цены высоки, а заработная плата низка.

Известно, что более 20 % избирателей, предвидя непогоду, уже воспользовались возможностью досрочного голосования. Напомним, мощный снежный циклон, который обрушился на Японию в конце января, уже унес жизни около 40 человек. Высота сугробов в отдельных районах превышает два метра. В такой ситуации коммунальные службы оказались бессильны.

# Новости Японии

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