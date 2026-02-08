Испытание снегом! Парламентские выборы в Японии под угрозой срыва

В Японии проходят досрочные парламентские выборы. Вызов этой демократической процедуре бросила стихия. Впервые за несколько лет сильнейший снегопад начался в Токио, что сразу отразилось на явке избирателей. Досрочные выборы назначила премьер-министр Санаэ Такаити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заняв пост премьера всего три месяца назад, она пошла на роспуск нижней палаты парламента, чтобы через новые выборы укрепить свою консервативную коалицию. Новый премьер намерена изменить баланс сил в законодательном органе, получить подтверждение власти от избирателей и обеспечить большинство своим сторонникам. При этом Такаити открыто поставила на кон должность, пообещав уйти в отставку в случае неудачи. Опросы предрекают успех ее партии, несмотря на то, что погода может помешать сторонникам, особенно пожилым, добраться до избирательных участков.

Бензин подешевел, и это хорошо, но проблема в том, что цены высоки, а заработная плата низка.

Известно, что более 20 % избирателей, предвидя непогоду, уже воспользовались возможностью досрочного голосования. Напомним, мощный снежный циклон, который обрушился на Японию в конце января, уже унес жизни около 40 человек. Высота сугробов в отдельных районах превышает два метра. В такой ситуации коммунальные службы оказались бессильны.