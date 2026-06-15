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В Пакистане из-за ливней погибли по меньшей мере семь человек

15 июня 2026 08:12
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Семь человек погибли и 33 пострадали из-за ливней на северо-западе Пакистана. Основной удар стихии пришелся на три округа провинции, которая прилегает к Исламабаду. Из-за мощных потоков воды и сильного ветра разрушены дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане из-за ливней погибли по меньшей мере семь человек-2

Для региона такие природные катастрофы не редкость. В 2025 году сезон муссонов в стране привел к почти тысячи смертей, включая несколько сотен детей. Разрушено было более 8 тысяч домов. По данным местных СМИ, убытки от наводнений составили около трех миллиардов долларов. Помимо дождей, региону угрожает прорыв ледниковых озер. Летнее повышение температуры воздуха заставляет их таять быстрее, и эта вода вместе с осадками несет разрушительные паводки.

# Новости Пакистана

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