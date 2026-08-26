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В Исламабаде при пожаре в больнице погибли 15 младенцев

26 августа 2026 08:32
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По меньшей мере 15 новорожденных погибли при пожаре в крупнейшей государственной больнице Исламабада. Огонь вспыхнул на третьем этаже в отделении матери и ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едкий дым мгновенно заполнил все здание. В момент ЧП в палатах находились 16 младенцев, спасти удалось лишь одного. По предварительным данным, причиной трагедии стало короткое замыкание, которое привело к взрыву компрессора кондиционера. Этот пожар уже назвали одним из самых смертоносных в медучреждениях Пакистана за последние годы. 

# Новости Пакистана # ЧП

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