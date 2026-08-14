В КНР представили первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай»

В КНР официально представлен первый пятилетний план «Строим прекрасный Китай», рассчитанный до 2030 года. Документ фиксирует переход от разрозненных природоохранных мер к комплексной системе: снижение выбросов углерода, борьба с загрязнением, восстановление экосистем и развитие экономики на основе экологических решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План включает 18 целевых показателей. Среди них – снижение средней концентрации твердых частиц в воздухе на 10%, до уровня ниже 27 микрограммов на кубометр к 2030 году. Также предусмотрено увеличение доли поверхностных вод хорошего качества до 85% и повышение уровня очистки сточных вод в сельской местности до 70%. Документ связывает экологические задачи с экономическим развитием: природоохранные меры должны стать основой роста и модернизации.

Также 15 августа вступает в силу Экологический кодекс Китая – единая система норм, объединяющая ранее разрозненные требования и закрепляющая курс страны на низкоуглеродную модель.