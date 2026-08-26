В Китае нашли способ превращать бесплодные солончаки в прибыльные плантации

В Китае нашли способ превращать бесплодные солончаки в прибыльный агробизнес. В провинции Шаньси за несколько лет больше 40% деградированных земель перевели под люцерну. Теперь местный корм обходится животноводам втрое дешевле импортного, а годовой объем молока в регионе достиг 300 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богатая белком люцерна считается кормом номер один для молочного скота во всем мире – она повышает надои, улучшает качество молока и укрепляет здоровье поголовья. Еще недавно Китай сильно зависел от импортного сырья, но за последние годы внутреннее производство люцерны резко выросло. Сейчас на полях в Шочжоу разгар уборочной кампании – свежескошенную траву прессуют в тюки и отправляют на фермы по всей стране.

Ли Юйвэнь, глава отдела растениеводства сельскохозяйственной технологической компании: Раньше здесь ничего не было, только белая выжженная земля, где даже трава не приживалась. Мы потратили много сил, чтобы выровнять участки и улучшить почву с помощью коровьего навоза. Это было очень тяжелое время.

Тань Цюбо, заместитель генерального директора молочной компании:

На наших двух фермах содержится больше 10 тысяч голов скота. Косвенно от этой производственной цепочки выигрывают около 70-80 тысяч жителей окрестных сел.

Больше 40% пахотных земель в Шочжоу – это засоленные грунты, но регион активно их восстанавливает, высаживая люцерну, кукурузу и другие культуры, оздоравливающие почву. Сегодня под люцерну отведено почти 13 тысяч гектаров – это 4-5 урожаев в год и больше 100 тысяч тонн сена и силоса.