Прямой эфир

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах

11 ноября 2025 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг», который обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 28 считаются пропавшими без вести. Стихия принесла с собой сильные ливни и ураганные ветры.

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах-2

Внезапные наводнения затопили населенные пункты и фермерские поля. Из-за поваленных линий электропередачи без электричества остались более 3 миллионов жителей. Закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. Из-за многочисленных оползней закрыты многие шоссе.

Власти вынуждены были провести массовую эвакуацию. Свои дома экстренно покинули полтора миллиона человек. Супертайфун обрушился на Филиппины спустя несколько дней после урагана «Калмаэги», который в центральных провинциях страны привел к гибели 225 человек.

Автомобиль взорвался в центре Нью-Дели – как минимум 8 человек погибли.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб
11 ноября 2025 10:35

Президент Польши ждет извинений от глав спецслужб

Одна россиянка погибла в результате ДТП с автобусом в Египте
11 ноября 2025 09:59

Одна россиянка погибла в результате ДТП с автобусом в Египте

ВС РФ взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска
11 ноября 2025 09:02

ВС РФ взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска