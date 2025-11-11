Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг» на Филиппинах

Около 20 человек стали жертвами супертайфуна «Фунг-Вонг», который обрушился на Филиппины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 28 считаются пропавшими без вести. Стихия принесла с собой сильные ливни и ураганные ветры.

Внезапные наводнения затопили населенные пункты и фермерские поля. Из-за поваленных линий электропередачи без электричества остались более 3 миллионов жителей. Закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение. Из-за многочисленных оползней закрыты многие шоссе.

Власти вынуждены были провести массовую эвакуацию. Свои дома экстренно покинули полтора миллиона человек. Супертайфун обрушился на Филиппины спустя несколько дней после урагана «Калмаэги», который в центральных провинциях страны привел к гибели 225 человек.