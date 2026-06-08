Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли

По мере того как спасатели разбирают завалы, цифры, подтверждающие масштаб трагедии, растут. Количество жертв уже достигло 32 человек, и это число не окончательное.

На другой стороне земного шара стихия нанесла сокрушительный удар. Филиппины переживают последствия одного из самых мощных землетрясений за последние годы. Сейсмологи оценили его магнитуду выше восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно досталось городу Хенераль-Сантос, где, по словам очевидцев, многоэтажные здания рушились как карточные домики. Больше 100 человек получили ранения, а десятки тысяч жителей прибрежных районов, спасая свои жизни, в панике бежали в горы из-за объявленной угрозы цунами.

И тревога была ненапрасной. Огромные волны обрушились на побережье. Цунами, порожденное подземными толчками, докатилось до Индонезии, Палау и даже Японии. В зоне поражения оказались острова Окинава, местные власти в спешке эвакуировали людей.