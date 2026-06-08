Мощное землетрясение на Филиппинах – 32 человека погибли

На другой стороне земного шара стихия нанесла сокрушительный удар. Филиппины переживают последствия одного из самых мощных землетрясений за последние годы. Сейсмологи оценили его магнитуду выше восьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мере того как спасатели разбирают завалы, цифры, подтверждающие масштаб трагедии, растут. Количество жертв уже достигло 32 человек, и это число не окончательное.
Особенно досталось городу Хенераль-Сантос, где, по словам очевидцев, многоэтажные здания рушились как карточные домики. Больше 100 человек получили ранения, а десятки тысяч жителей прибрежных районов, спасая свои жизни, в панике бежали в горы из-за объявленной угрозы цунами.
И тревога была ненапрасной. Огромные волны обрушились на побережье. Цунами, порожденное подземными толчками, докатилось до Индонезии, Палау и даже Японии. В зоне поражения оказались острова Окинава, местные власти в спешке эвакуировали людей.