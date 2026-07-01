Первый Форум регионов Беларуси и Китая стартовал в Ланьчжоу

Межрегиональное сотрудничество – фундамент совместного развития. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на открытии Белорусско-Китайского Форума регионов. Он проходит в городе Ланьчжоу провинции Ганьсу и собрал более 270 участников из 23 регионов Китая, а также представителей всех областей Беларуси и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевая тема форума – «Объединение сил регионов во имя совместного развития и процветания». Беларусь и Китай последовательно развивают отношения, но еще есть и новые точки роста. У Китая – сильная научная и сырьевая база, у нашей страны – индустриальный потенциал, передовое машиностроение и сильный IT-сектор. Сейчас перед странами стоит задача – не конкурировать, а наращивать сотрудничество.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Беларусь – это полноценная промышленная и ресурсная платформа для глубокой переработки продукта и создания высокотехнологичного продукта. Мы рассматриваем сотрудничество с регионами Китая не просто как братские связи, а как стратегический союз в рамках инициативы «Пояса и пути». Со времен Союза Советских Социалистических Республик Беларусь была и остается индустриальным сердцем в центре Европы. На стыке Евразийского экономического союза и Европейского союза. Наша задача – не только и не просто транзит. А создание общих цепочек добавленной стоимости, соединяющих китайские промышленные кластеры с европейскими и евразийскими рынками.

В рамках Форума регионов, который проводится впервые, планируется подписание около 40 двусторонних документов в сфере инвестиций, торговли, межрегионального взаимодействия, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Особая роль здесь у Гродненской области, которая связана с провинцией Ганьсу побратимскими отношениями, поэтому договариваться о новых проектах будет гораздо проще.