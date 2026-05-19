Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу Ван Бином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нынешний визит китайских коллег должен вывести сотрудничество провинции Ганьсу и Гродненской области на качественно новый уровень. Между регионами налажено взаимодействие в промышленности, науке и культуре. Фундаментом для развития отношений Беларуси и Китая является искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам лидеров двух стран. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин неоднократно подчеркивали особую важность межрегионального взаимодействия.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: 12 мая этого года Президентом нашей страны утверждена новая Директива о развитии отношений Беларуси и Китая. Особое место в принятой Директиве Президентом Республики Беларусь о развитии отношений Беларуси и Китая занимает межрегиональное сотрудничество. В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведение прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первым, и я очень надеюсь, что образцовым.

Ван Бин, заместитель губернатора провинции Ганьсу Китая:

В последние годы под стратегическим руководством и поддержкой председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство между нашими странами развивается на высоком уровне, политическое взаимное доверие неуклонно углубляется. Практическое сотрудничество приносит обильные плоды. Гуманитарные обмены становятся все более тесными. Тем самым наши страны служат образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами.

Провинция Ганьсу – важный стратегический хаб инициативы «Один пояс – один путь». Укрепление сотрудничества с этим регионом позволяет Беларуси оптимизировать маршруты доставки отечественных товаров вглубь Китая и получать грузы оттуда.