В Национальной библиотеке Беларуси хранится букварь, напечатанный в 1767 году

День славянской письменности и культуры связан с именами просветителей Кирилла и Мефодия. Созданная ими азбука стала мощным фундаментом для развития богатой книжной традиции на белорусских землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До наших дней дошло около 30 ранних изданий. Самый старый букварь, который сохранился в Беларуси, датируется 1767 годом. Увидеть этот уникальный экземпляр и другие подлинные памятники печати можно в музее редкой книги Национальной библиотеки Беларуси.

Галина Киреева, ведущий библиограф научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

В 1618 году впервые в Кутейне был издан букварь, там даже памятник букварю есть, потому что именно оттуда пошло слово «букварь». До этого Иван Федоров издавал азбуки, то есть «аз, буки, веди». А тот именно был букварь. Именно начиная с Кутейна буквари стали называться букварями.

Всего в экспозиции музея книги Национальной библиотеки Беларуси представлено около 300 оригинальных памятников книжно-письменной культуры. Жемчужина коллекции – Библия первопечатника Франциска Скорины.