От вопросов международной политики до совместных усилий по сохранению исторической памяти. В Москве прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ – первое в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закрытом формате главы внешнеполитических ведомств обсудили проблемы международной политики. Фактически в вопросах безопасности мировое сообщество оказалось в тупике: сразу несколько конфликтов находятся в острой фазе. Министр иностранных дел России проинформировал коллег о ситуации в Украине: конкретных инициатив по разрешению кризиса пока нет. Также без внимания не осталось развитие событий на Ближнем Востоке: принято специальное заявление.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Отмечалось, что кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран тех или иных субрегионов Евразии и, безусловно, с точки зрения надежности и безопасности маршрутов доставки энергоносителей, продовольствия, удобрений. Все это, конечно, предстоит переосмысливать, развивая нашу общую концепцию обеспечения развития большого евразийского партнерства с участием СНГ, ШОС, АСЕАН, других интеграционных объединений.

На заседании был сделан акцент и на необходимости сохранения исторической памяти. В Москве представили масштабный документальный труд о подвиге народов советского народа в годы Великой Отечественной войны. По итогам встречи был подписан ряд документов. Ключевые политические решения по развитию взаимодействия на пространстве СНГ примут лидеры стран в октябре на саммите глав государств Содружества.