В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ – что обсудят?

Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 17 апреля в Москве в Доме приемов МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что состоится обмен мнениями и будут приняты решения по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

Примечательно, что заседание состоится в знаковый для Содружества год – в 2026-м отмечается 35-летие СНГ. За это время Содружество закрепило за собой статус авторитетного интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

Как подчеркивает наш Президент, это хорошая площадка для того, чтобы намечать перспективы, ориентироваться и смотреть в будущее. Общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ.