В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ – что обсудят?
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет 17 апреля в Москве в Доме приемов МИД России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что состоится обмен мнениями и будут приняты решения по широкому спектру актуальных вопросов международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
Примечательно, что заседание состоится в знаковый для Содружества год – в 2026-м отмечается 35-летие СНГ. За это время Содружество закрепило за собой статус авторитетного интеграционного объединения, в котором страны-участницы выстраивают отношения на принципах подлинного добрососедства, равноправного партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
Как подчеркивает наш Президент, это хорошая площадка для того, чтобы намечать перспективы, ориентироваться и смотреть в будущее. Общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ.
Белорусскую делегацию на заседании в Москве возглавляет министр иностранных дел Максим Рыженков. Главы внешнеполитических ведомств стран Содружества подведут итоги межмидовского взаимодействия в 2025 году, обсудят перспективы и основные задачи развития интеграционных связей, в том числе в контексте реализации приоритетов текущего председательства Туркменистана в Организации.
По итогам встречи ожидается принятие ряда решений, направленных на повышение внешнеполитической координации, расширения взаимодействия в правоохранительной, культурно-гуманитарной сферах.
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