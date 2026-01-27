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Рютте: без Америки Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия

27 января 2026 07:31
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Рютте: без Америки Европа не способна обеспечить Украину нужным объемом оружия-0

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не в состоянии предоставить Украине необходимое оружие и что страна не сможет остаться в конфликте без поддержки США. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что пакет помощи ЕС в размере 90 миллиардов евро имеет большое значение, но при этом призвал к большей гибкости в использовании этих средств без жестких ограничений на закупки только в рамках ЕС. По его словам, европейская военная промышленность развивается, но пока не в состоянии покрыть потребности Украины.

«Мы все знаем, что без этого потока вооружений из США мы не можем удержать Украину в борьбе. Буквально», – сказал он.

Фото: pixabay

# Международная политика # Марк Рютте # НАТО # Украина

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