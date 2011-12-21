Петербуржский бизнесмен, построивший в Пружанском районе туристический рай, возводит гостиничный комплекс в Минске

Российский бизнесмен и этнический белорус Николай Бурнос теперь в Беларуси бывает часто. Несколько лет назад на своей малой родине в Брестской области на самом краю Беловежской пущи он создал настоящий рай. В деревне инвестор построил туристический комплекс.

Это первый проект Николая Бурноса в Минске. 120 миллионов долларов инвестор планирует вложить в многофункциональный комплекс.

Николай Бурнос, инвестор (Россия):

Нам дали предложение, чтобы здесь был открыт центр международной торговли. Это для города будет значимым событием.

Комплекс разместится рядом с «Минск-Ареной» — одной из трибун предстоящего чемпионата мира по хоккею. И завершить строительство мега-проекта планируют к концу 2013 года.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это очень знаменательно, что рядом — лучший спортивный объект страны и, можно сказать, один из лучших спортивных объектов Европы.

Все направлено на то, чтобы Республика Беларусь в 2014 году через свою столицу продемонстрировала — а сюда приедут представители почти 90 стран — свои возможности, устремленность, место в мировом сообществе.

Проект многофункционального комплекса разработан в этом году. На счету каждый рабочий день. Строители не медлят ни минуты. Площадка огорожена, уже залили фундаментную плиту под одно из административных зданий. Всего таких будет два плюс первая в Беларуси гостиница-небоскреб. С 35-го этажа для туристов откроется панорама всей столицы. И это еще не все, что входит в этот грандиозный проект. В обе стороны от фешенебельного отеля каскадом расположатся жилые дома.

Татьяна Колесник, главный архитектор проекта:

У нас будет 35 этажей, и высота от шпиля — 145 метров. Это здание для нас, для Минска уникальное. Будет много стекла, керамогранита. Будет очень интересное, я думаю,

Пока любоваться здесь можно только растяжкой. Но за забором уже разворачивается масштабная стройка. Архитектурное решение станет настоящей визитной карточкой северо-западного направления Минска. Тем более в тандеме с таким-то соседом.

Новая гостиница-высотка сможет разгрузить другие отели на время хоккейных баталий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем более она – в шаговой доступности от центра главных ледовых события.