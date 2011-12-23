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В Минской ратуше Николай Ладутько вручил награды педагогам года

23 декабря 2011 13:39
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Новости Беларуси, Минск. Победители, а это около 100 человек, получили почетные грамоты и денежные премии.

В этом году учителя, воспитатели дошкольных учреждений и социальные педагоги в своих проектах сделали упор на инновации в преподавании и физическом воспитании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Хоружая, начальник отдела дошкольного и общего среднего образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Каждый педагог представлял опыт своей работы, то есть практические наработки, которые он уже внедрил в практику своей деятельности. Безусловно, они касаются и работы внеклассной, то есть, например, организации школьных музее, школьных клубов, организации спортивной работы с детьми.

Юрий Моргунов, учитель физической культуры и здоровья ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 154»:
Это большая заслуга для меня, для моего педколлектива, для моих детей. Очень приятно получить такую награду.

# общество # Ладутько # Образование

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