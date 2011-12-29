В 10-ю минскую школу-интернат для детей с особенностями психофизического развития подарки привез председатель Мингорисполкома

В свою очередь столичный градоначальник передал воспитанникам школы-интерната плазменный телевизор и, конечно же, конфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребенок:
Иногда не улыбаюсь, потому что грустно. А сейчас я загадал желание, чтобы я всегда был красивым, оставался таким, какой есть.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Пока дети пели в голове все равно были взрослые мысли. Мысли о том, что нам нужно делать для того, чтобы у нас было больше возможностей, чтобы уделять внимание детям и создавать все новые и новые условия для всех детей белоруской столицы.