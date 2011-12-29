В 10-ю минскую школу-интернат для детей с особенностями психофизического развития подарки привез председатель Мингорисполкома

Новости Беларуси, Минск. Дети показали Николаю Ладутько учебные классы, спортзал и столовую. И пригласили на новогоднее представление.

В свою очередь столичный градоначальник передал воспитанникам школы-интерната плазменный телевизор и, конечно же, конфеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребенок:

Иногда не улыбаюсь, потому что грустно. А сейчас я загадал желание, чтобы я всегда был красивым, оставался таким, какой есть.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Пока дети пели в голове все равно были взрослые мысли. Мысли о том, что нам нужно делать для того, чтобы у нас было больше возможностей, чтобы уделять внимание детям и создавать все новые и новые условия для всех детей белоруской столицы.