Мэр Минска Николай Ладутько встретился с жителями Первомайского района

Новости Беларуси, Минск. Более 200 человек собрались в актовом зале школы № 137. У минчан была возможность узнать, чем живет город в целом и район в частности.

Мэр в свою очередь ответил на вопросы горожан и поздравил всех с наступающими праздниками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Люди говорят как работает система коммунального хозяйства, руководство района, руководители предприятий, правоохранительные органы. Это очень важная встреча.

Минчанка:

Такие встречи с руководством всегда очень интересны. Хотелось бы услышать о проблемах людей, получить новую достоверную информацию из уст главы города.