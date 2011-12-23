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Мэр Минска Николай Ладутько встретился с жителями Первомайского района

23 декабря 2011 08:31
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Новости Беларуси, Минск. Более 200 человек собрались в актовом зале школы № 137. У минчан была возможность узнать, чем живет город в целом и район в частности.

Мэр в свою очередь ответил на вопросы горожан и поздравил всех с наступающими праздниками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Люди говорят как работает система коммунального хозяйства, руководство района, руководители предприятий, правоохранительные органы. Это очень важная встреча.

Минчанка:
Такие встречи с руководством всегда очень интересны. Хотелось бы услышать о проблемах людей, получить новую достоверную информацию из уст главы города.

# общество # Ладутько

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