Мэр Минска Николай Ладутько встретился с жителями Первомайского района

Мэр в свою очередь ответил на вопросы горожан и поздравил всех с наступающими праздниками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Люди говорят как работает система коммунального хозяйства, руководство района, руководители предприятий, правоохранительные органы. Это очень важная встреча.
Минчанка:
Такие встречи с руководством всегда очень интересны. Хотелось бы услышать о проблемах людей, получить новую достоверную информацию из уст главы города.