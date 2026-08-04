Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?
Белорусские хлеборобы с каждым обмолоченным гектаром приближают окончание большой жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы работ в этом сезоне заметно опережают прошлогодние. Каждая минута на вес золота. На кону продовольственная безопасность страны.
В полях комбайны задействованы с самого утра и до позднего вечера, а в некоторых хозяйствах даже ночью. Естественно, в таком ритме техника работает на пределе возможностей. И здесь критически важна скорость реакции. В случае малейших поломок их устраняют оперативно, прямо в поле.
В стране развернута настоящая круглосуточная сеть технической поддержки. На базе райагросервисов открыты около 20 сервисных центров ведущих отечественных производителей.
Как работает «скорая техническая помощь» и насколько быстро наши инженеры возвращают машины в строй? Узнавала Кристина Протосовицкая.
Автомобиль-«летучка» за день может объехать до пяти адресов. В составе одной из пяти бригад Жабинковской сельхозтехники два мастера-наладчика. Доехать, обследовать, «диагностировать» причину поломки, отремонтировать и запустить технику – на все может уйти как один час, так и несколько. И часто только этап «доехать» становится вызовом.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вот такие дороги бывают иногда к полям, где встала техника. И ремонтная «летучка» должна максимально быстро добраться, чтобы решить все технические вопросы. Это не всегда удобно и просто.
Накануне вечером техника сломалась, успели только выгрузить бункер. Диагноз двухлетнему комбайну в хозяйстве «Сельхоз-Повитье» Кобринского района мастера-наладчики поставили на слух и не ошиблись.
Сергей Григорик, мастер-наладчик Жабинковской сельхозтехники:
Три полные разборки у нас произошло, мы нашли дефект, это соединительная втулка, шлицевая часть вышла из строя. И на насосе шлицевая часть тоже вышла из строя. При наличии запчастей, которые мы взяли с собой сразу, мы уже устраняем.
На базе Жабинковской сельхозтехники сервисный центр открыт еще в 1999 году. Скорая «техническая» помощь готова выехать в любую точку пяти ближайших районов. Сегодня в графике этой бригады пока два адреса.
Скорая «техническая» помощь. В Беларуси открыто 18 сервисных центров завода «Гомсельмаш».
Далее смотрите в видео.