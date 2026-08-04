Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?

Белорусские хлеборобы с каждым обмолоченным гектаром приближают окончание большой жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темпы работ в этом сезоне заметно опережают прошлогодние. Каждая минута на вес золота. На кону продовольственная безопасность страны.

В полях комбайны задействованы с самого утра и до позднего вечера, а в некоторых хозяйствах даже ночью. Естественно, в таком ритме техника работает на пределе возможностей. И здесь критически важна скорость реакции. В случае малейших поломок их устраняют оперативно, прямо в поле.

В стране развернута настоящая круглосуточная сеть технической поддержки. На базе райагросервисов открыты около 20 сервисных центров ведущих отечественных производителей.