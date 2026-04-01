Новую заставу открыли на границе с Украиной. Как изменилась служба – узнали

В Малоритском районе после обновления открыли комплекс пограничной заставы «Мокраны». Подразделение расположено на белорусско-украинском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протяженность этого отрезка составляет около 20 километров. Для личного состава и членов семей пограничников создали максимально комфортные условия. Обновленный комплекс – это еще один шаг к тому, чтобы служба на рубеже была не только надежной, но и по-настоящему современной.

Без них невозможно представить службу на границе. Наравне с военнослужащими обживается на новом месте и Джим. 11-месячный четырехлапый страж границы еще только обучается специальным навыкам. Начальник службы Владислав Губанов остался служить по контракту, а новые условия только стимулируют совершенствоваться.

Владислав Губанов, начальник службы собак пограничной заставы «Мокраны»:

Не жалею, что подписал контракт, все нравится и устраивает. Нравится, что построилась данная застава, что нам ее дали. Удобно будет проводить тренировки служебных собак. Кругом лес и свежий воздух. И собакам нравятся вольеры и условия. Человек не обнаружит следы в лесу, а собака их может чувствовать везде.

Еще недавно личный состав и руководство подразделения дислоцировались на территории пограничной комендатуры «Малорита» – в райцентре примерно в 15 километрах от границы. Теперь военнослужащие находятся в непосредственной близости от охраняемого участка, что значительно повышает скорость реагирования.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Чтобы оперативно выполнять поставленные задачи, пограничникам важно всегда быть в движении и на ходу. Для этого на заставе оборудовали современную мастерскую, оснащенную по последнему слову техники.

Белорусско-украинский участок напряженный по другую сторону. А по эту требуется незамедлительная скорость реакции на оперативную обстановку. Застава оснащена современными инженерно-техническими средствами охраны.