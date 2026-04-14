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Хоккеисты «Динамо-Шинника» с поражения стартовали в четвертьфинале МХЛ

14 апреля 2026 11:32
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Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» неудачно стартовал в четвертьфинале кубка Харламова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Подопечные Евгения Летова на выезде не совладали с лучшей дружиной регулярки – «Локо» – 1:3. Счет открыл Степан Мешков. В дебюте второй трети Николай Салыго сравнял цифры на табло. На экваторе отрезка Алексей Эблаус вновь вывел россиян вперед. В заключительной трети Кирилл Емельянов снял все вопросы о сильнейшем. Второй поединок из серии до трех побед состоится 14 апреля также в Ярославле.

# ХК «Динамо-Шинник»

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