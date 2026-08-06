Троих подростков задержали при подготовке теракта на объекте Росгвардии в Приморском крае

ФСБ России задержала трех подростков в Приморском крае, планировавших теракт на объекте Росгвардии на территории Приморского края, пишет РИА Новости. Ведомство опубликовало видео задержания.
Руководили действиями подростков кураторы из террористической организации. Задержанные осуществляли сбор данных о местах жительства и работы военнослужащих органов правопорядка, принимающих участие в СВО и готовили теракт на объекте Росгвардии. Правоохранители изъяли у подростков компоненты, предназначавшиеся для сборки самодельных зажигательных устройств.
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