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Троих подростков задержали при подготовке теракта на объекте Росгвардии в Приморском крае

06 августа 2026 11:19
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Троих подростков задержали при подготовке теракта на объекте Росгвардии в Приморском крае-0

ФСБ России задержала трех подростков в Приморском крае, планировавших теракт на объекте Росгвардии на территории Приморского края, пишет РИА Новости. Ведомство опубликовало видео задержания.

Руководили действиями подростков кураторы из террористической организации. Задержанные осуществляли сбор данных о местах жительства и работы военнослужащих органов правопорядка, принимающих участие в СВО и готовили теракт на объекте Росгвардии. Правоохранители изъяли у подростков компоненты, предназначавшиеся для сборки самодельных зажигательных устройств.

Фото: Pinterest

# Международная политика # ФСБ

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