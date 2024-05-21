Гестационный сахарный диабет у беременных может нести угрозу для малыша – врач о методах профилактики

Более 14 % беременностей протекают с диагнозом гестационный сахарный диабет. Такая форма диабета развивается у будущих мам из-за гормонального дисбаланса. В первую очередь такой диагноз представляет угрозу для малыша и может стать причиной развития у него ожирения или сахарного диабета второго типа.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

При первичном обращении беременной женщины к врачу, специалисту любого профиля, назначается анализ крови на глюкозу и биохимический, то есть плазмы крови. При нормальных значениях глюкозы, плазмы венозной крови на ранних сроках беременности диагностику гестационного сахарного диабета проводим в сроки от 24 до 28 недель беременности.

К сожалению, заболевание не имеет никаких клинических проявлений. Поэтому так важно контролировать уровень глюкозы. Прегестационный сахарный диабет может диагностироваться и в первом триместре беременности. Елена Подомацкая:

Очень важно, если есть факторы риска. Это прежде всего избыточная масса тела или ожирение, сахарный диабет второго типа у родственников 1-2 степени родства, возраст старше 30 лет, нарушенная толерантность глюкозы до периода беременности, многоводие, многоплодие, прием глюкокортикостероидных препаратов в период беременности, беременность, которая наступила в результате ЭКО.

Если не лечить гестационный сахарный диабет, это может сулить серьезными осложнениями. При отсутствии назначенной инсулинотерапии такое заболевание поражает сердце и сосуды и может спровоцировать преждевременные роды. Елена Подомацкая:

Как мы лечим гестационный сахарный диабет? На две недели назначается строжайший контроль уровня глюкозы. Женщине выдается глюкометр, и она это записывает, ведет дневник. Если в течение двух недель на фоне диеты, терапии, специально прописанной беременной и контроля глюкозы крови мы не достигаем целевых значений глюкозы, значит, женщину госпитализируют в эндокринологическое либо отделение патологии беременных и назначается инсулинотерапия.