В Борисовском районе открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии

Помнить имя каждого, кто отдал жизнь за Победу. В преддверии 9 Мая в Борисовском районе на воинском захоронении № 654 в деревне Старое Янчино открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятилетиями они числились пропавшими без вести. Теперь – возвращены истории и своим семьям.

Дарья Кирилович, участница поисково-исследовательского клуба «Наследие»:

Документы уже старые, не так четко написаны имена, фамилии. И было сложно узнавать, кто есть кто, потому что расшифровать, на это тоже нужно время.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

9 Мая – это святой праздник для всей Беларуси, потому что это праздник, связанный с Победой в Великой Отечественной войне. Республика Беларусь да и весь Советский Союз принес очень большие жертвы для того, чтобы справиться с коричневой чумой прошлого века. В Беларуси каждый третий погиб в этой ужасной войне. И наша задача – сохранить память об этих ужасных событиях и передать эту память через поколения вперед.

В Беларуси более 8 700 воинских захоронений времен войны. Каждый год открываются новые места, где покоятся наши земляки. Увековечить имя каждого – это не формальность. Это часть большой работы по сохранению исторической правды.