В Борисовском районе открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии

Помнить имя каждого, кто отдал жизнь за Победу. В преддверии 9 Мая в Борисовском районе на воинском захоронении № 654 в деревне Старое Янчино открыли мемориальную плиту с именами 13 солдат Красной Армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятилетиями они числились пропавшими без вести. Теперь – возвращены истории и своим семьям.
Эти имена нашли и восстановили молодежные поисковые инициативы. Ребята из профсоюзного отряда и клуба «Наследие» Минского энергетического колледжа поднимали архивы, сверяли документы, искали следы боевых путей. Полгода кропотливой работы – и 13 судеб стали известны.
Дарья Кирилович, участница поисково-исследовательского клуба «Наследие»:
Документы уже старые, не так четко написаны имена, фамилии. И было сложно узнавать, кто есть кто, потому что расшифровать, на это тоже нужно время.
Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:
9 Мая – это святой праздник для всей Беларуси, потому что это праздник, связанный с Победой в Великой Отечественной войне. Республика Беларусь да и весь Советский Союз принес очень большие жертвы для того, чтобы справиться с коричневой чумой прошлого века. В Беларуси каждый третий погиб в этой ужасной войне. И наша задача – сохранить память об этих ужасных событиях и передать эту память через поколения вперед.
В Беларуси более 8 700 воинских захоронений времен войны. Каждый год открываются новые места, где покоятся наши земляки. Увековечить имя каждого – это не формальность. Это часть большой работы по сохранению исторической правды.