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Два трамвая столкнулись в Германии – есть пострадавшие

06 августа 2026 19:59
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На западе Германии произошла крупная авария: в центре города столкнулись трамваи. В результате происшествия травмы получили не менее 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, инцидент произошел в районе местного стадиона: пассажирский поезд протаранил учебный вагон, внезапно остановившийся на путях. В настоящее время на месте работают экстренные службы, движение на участке перекрыто в обоих направлениях. Эксперты устанавливают технические причины остановки транспорта. 

Напомним, весной в этом же регионе произошло похожее ДТП – тогда в Дюссельдорфе пострадали порядка 30 человек.

# ДТП # Аварии в Германии # Германия

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