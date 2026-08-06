Два трамвая столкнулись в Германии – есть пострадавшие

На западе Германии произошла крупная авария: в центре города столкнулись трамваи. В результате происшествия травмы получили не менее 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое, трое находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, инцидент произошел в районе местного стадиона: пассажирский поезд протаранил учебный вагон, внезапно остановившийся на путях. В настоящее время на месте работают экстренные службы, движение на участке перекрыто в обоих направлениях. Эксперты устанавливают технические причины остановки транспорта.

Напомним, весной в этом же регионе произошло похожее ДТП – тогда в Дюссельдорфе пострадали порядка 30 человек.