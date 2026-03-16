В Беларуси стартовала республиканская акция «Лес! Дабро! Парадак!»

Всех белорусов приглашают в леса. Правда, пока не для того, чтобы отдохнуть, а навести там порядок после зимы. В стране стартовала республиканская акция «Лес! Дабро! Парадок!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель инициативы – расчистить лесные массивы от мусора, благоустроить территории вокруг памятных знаков и расширить экологические тропы.

В Брестской области трудовой десант высадился на территории Ивацевичского опытного лесхоза. Работники профильных организаций и просто неравнодушные белорусы убирали сухую растительность, облагораживали и белили деревья. Татьяна Сегень, инженер по лесосеменному хозяйству Брестского ГПЛХО:

Лес – это наше богатство, мы должны его беречь. И порядок в лесу, восстановление лесов – это моя жизнь, моя работа. Это не то что даже долг, это моя приятная обязанность, которая всегда для меня в радость.

Иван Бухал, заместитель директора – начальник отдела охраны и защиты леса предприятия «Беллесозащита»:

Участвовать в акциях по наведению порядка – это важно для всех граждан Республики Беларусь. Мы своим вкладом минимальным, но украшаем нашу Родину, делаем ее чище и порядок наводим. Старт акции не случайно был дан на территории Ивацевичского опытного лесхоза. Сегодня это настоящая биофабрика по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Комплекс работает с 2018 года. А в мае здесь введут в строй вторую очередь. Это позволит дополнительно получать порядка 2,5 миллиона саженцев. Предприятие не только полностью обеспечит семенным материалом лесхозы региона, но и закроет потребности Гродненской области. Акцент сделают на таких культурах, как лиственница, дуб, вяз. Они заменят еловые насаждения.

Александр Матюшевский, главный лесничий Брестского ГПЛХО:

С расширением комплекса мы увеличим долю создания лесных культур закрытой корневой системой. Кроме того, мы будем работать еще на нужды Гродненской области. Для них мы вырастим 900 тысяч сеянцев закрытой корневой системой ели. В том числе еще будем в этом году выращивать лиственницу европейскую. «Лес! Дабро! Парадак!» – Минлесхоз приглашает белорусов поучаствовать в наведении порядка в лесах.