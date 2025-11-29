В Раде высмеяли Ермака, рвущегося на фронт после отставки

В Верховной Раде прокомментировали информацию о намерении экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака отправится на фронт, пишет РИА Новости.

Ранее в материале американского издания New York Post сообщалось, что Ермак якобы заявил о желании уйти на фронт.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, задался вопросом, возьмет ли бывший глава Офиса Владимира Зеленского с собой в бой один из бракованных бронежилетов, закупленных для украинских военнослужащих. Или Ермак «едет в Карпатские леса производить ракету Фламинго?», «прихватил с собой золотой унитаз?», – интересуется политик.

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