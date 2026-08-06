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Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют

06 августа 2026 13:44
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Беларусь и Алжир подтверждают готовность к развитию взаимоотношений. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов. Об этом Президент заявил во время встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют-2

Глава нашего государства отметил, что эта встреча стала продолжением его недавних переговоров с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства. Интерес к такому формату сотрудничества – взаимный. Это подтверждают и цифры. Если по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие нынешнего цифра почти удвоилась. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время экономические показатели удастся нарастить.

Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром.

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют-4

Переговоры лидеров двух стран в Алжире дали мощный импульс двусторонним контактам. Минск готов делиться с партнерами своими технологиями в машиностроении, а также создавать совместные производства в тех сферах, которые сейчас остро необходимы североафриканскому государству. В свою очередь, глава МИД Алжира передал Александру Лукашенко личное послание от Президента Абдельмажида Теббуна, подтверждающее готовность к решительным совместным шагам.

Глава МИД Алжира передал Лукашенко личное послание от Абдельмажида Теббуна.

В разговоре с журналистами Ахмед Аттаф подчеркнул, что за последние полгода Минск и Алжир смогли эффективно наполнить содержанием ранее подписанную дорожную карту. 

Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют-6

Ахмед Аттаф, государственный министр, министр иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира:
Для меня большая честь быть принятым Президентом Беларуси, передать приветствие от Президента Алжира Абдельмажида Теббуна и пожелать Александру Лукашенко успехов в реализации стоящих перед ним задач, достижении дальнейшего прогресса и процветания Беларуси. Во время встречи мы рассмотрели итоги реализации договоренностей, достигнутых в ходе декабрьского визита Президента Беларуси в Алжир. Оценили результаты и наметили дальнейшие пути для развития взаимодействия. Все инструменты двустороннего сотрудничества после данного визита пришли в движение. 

Кроме того, во время визита Президента Беларуси в Алжир была создана новая договорно‑правовая база, которая позволяет нам двигаться вперед в развитии сотрудничества. Темп, который задан лидерами Беларуси и Алжира, впечатляет. До конца года мы планируем провести заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, провести ряд визитов высокого уровня, чтобы продолжить это партнерство на благо народов двух дружеских стран. Я думаю, что мы сможем достигнуть больших результатов.

До конца 2026 года стороны намерены провести заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству. Также ожидается визит Президента Алжира в Беларусь. Предстоящая встреча призвана заложить фундамент для перехода от дипломатических договоренностей к масштабным экономическим контрактам.

# Александр Лукашенко # Алжир

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