Глава МИД Алжира: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью впечатляют

Беларусь и Алжир подтверждают готовность к развитию взаимоотношений. Александр Лукашенко рассчитывает на ускорение реализации совместных проектов. Об этом Президент заявил во время встречи с государственным министром, министром иностранных дел, по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира Ахмедом Аттафом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства отметил, что эта встреча стала продолжением его недавних переговоров с Президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которые стали прочным фундаментом для долгосрочного партнерства. Интерес к такому формату сотрудничества – взаимный. Это подтверждают и цифры. Если по итогам 2025 года товарооборот составил около 40 миллионов долларов, то за первое полугодие нынешнего цифра почти удвоилась. Александр Лукашенко выразил надежду, что в ближайшее время экономические показатели удастся нарастить. Лукашенко предложил ускорить реализацию договоренностей с Алжиром.

Переговоры лидеров двух стран в Алжире дали мощный импульс двусторонним контактам. Минск готов делиться с партнерами своими технологиями в машиностроении, а также создавать совместные производства в тех сферах, которые сейчас остро необходимы североафриканскому государству. В свою очередь, глава МИД Алжира передал Александру Лукашенко личное послание от Президента Абдельмажида Теббуна, подтверждающее готовность к решительным совместным шагам. Глава МИД Алжира передал Лукашенко личное послание от Абдельмажида Теббуна. В разговоре с журналистами Ахмед Аттаф подчеркнул, что за последние полгода Минск и Алжир смогли эффективно наполнить содержанием ранее подписанную дорожную карту.