Беларусь рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке – Рыженков

Дипломаты детально обсудили текущие проекты в экономике, торговле и гуманитарной сфере. Речь шла о расширении контактов и новых возможностях для бизнеса. По итогам встречи министр иностранных дел Беларуси заявил, что наша страна рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых партнеров в Северной Африке.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Мы рассматриваем нынешний визит как один из важнейших этапов в дальнейшем развитии взаимоотношений и укреплении того духа сотрудничества, который был заложен Президентами наших стран в ходе официального визита Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Алжир в декабре 2025 года. Мы рассматриваем Алжир как одного из ключевых партнеров в Северной Африке и в целом на африканском континенте – настоящего друга Республики Беларусь. Наша общая задача – наполнить политический диалог конкретными экономическими проектами.

Напомню, главы наших государств в декабре 2025 года поставили перед нами амбициозную задачу – достичь торгового оборота в размере 500 миллионов долларов к концу 2027 года. Это очень амбициозная задача. И на сегодня внешнеполитическими ведомствами, а также Министерствами двух стран и правительствами делается все, чтобы эту задачу выполнить. Был подписан ряд первичных контрактов по поставке белорусской продукции в Алжир и алжирской продукции в Беларусь, которые уже сегодня дают осязаемый конкретный результат. В дорожной карте расписано 43 различных идеи, намерения и конкретных проекта, по которым мы вместе с нашими алжирскими коллегами сегодня идем. По мнению наших алжирских друзей, по 21 из этих направлений мы имеем более чем успешный результат. А некоторые из таких проектов нами уже реализованы. И это, хочу напомнить, за срок менее 8 месяцев с момента проведения официального визита.

Мы очень рады тому, что сегодня на очень приличном уровне реализуются проекты поставок белорусских продуктов питания, сухого молока, сухой сыворотки, сливок в Алжир. Рады тому, что на серьезной степени проработки находятся проекты создания сборочного производства техники Республики Беларусь в Алжире, расфасовки некоторых групп питания из Беларуси, в том числе детского. Мы подошли вплотную к реализации проектов по созданию мехкомплексов для сушки и хранения зерновых. Целый ряд делегаций обеих сторон осуществили визиты на уровне министров или замминистров в области промышленности и сельского хозяйства. Целый ряд бизнесменов двух стран, пока присматриваясь, посетили различного рода выставочные мероприятия в Алжире и в Республике Беларусь.