Самая высокая и самая маленькая собаки на Земле

Необычная встреча состоялась в Центральном парке Нью-Йорка. Кличка самой высокой собаки в мире – Гигант Джордж. А по кличке Бо-бо - самая маленькая собака чихуахуа в мире. Книга рекордов Гиннесса «высосала» целое шоу и даже телетрансляцию со встречи этих друзей человека.

Высота самой маленькой собачки в мире в ее 4 года 10 сантиметров. Бо-бо весит всего 680 граммов. Высота Гиганта Джорджа 1 метр 10 сантиметров. Ему уже 5 лет. Джордж весит 111 килограммов. В месяц он съедает десятки килограммов еды.

Дэвид Несир, хозяин Гиганта:

Мы ничего не знаем о происхождении Гиганта. Мы взяли его далеко от дома в другой стране. Он был обыкновенным щенком. Я не думал, что он вымахает до такой ступени. Бо-бо я бы просто не заметил, и не подумал, что она является собакой.

Лана Элсвик, хозяйка чихуахуа:

Доктор сказал: это чудо, что Бо-бо выжила после рождения. Это чудо, что она живет до сих пор и не болеет, и чувствует себя отлично уже на протяжении 4 лет.