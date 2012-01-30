Балансирующий пес на цепи за неделю стал звездой!

Англичанин и простой плотник Ник Джонсон научил своего питомца Оззи, породы бордер-колли, удивительным трюкам! Занимаясь с псом по 5 часов в день, Ник научил его приносить газету, мобильный телефон, ездить на своей спине во время велосипедных прогулок и даже балансировать на цепи на задних лапах!

Видео с восхитительными способностями Оззи вмиг облетел Интернет. Кстати, хозяин никак не поощряет пса за выполнение команд, впрочем и не наказывает, если бордер-колли не удалось выполнить наказ. Таков секрет дрессировки и понимания друг друга.