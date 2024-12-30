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Соболенко завершает год в статусе первой ракетки мира

30 декабря 2024 19:32
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Международные теннисные федерации представили последние в 2024 году рейтинги. Арина Соболенко утвердилась в ранге первой ракетки мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко – на 20-м месте. Александра Саснович занимает 143-ю позицию. В эти дни ведущие белорусские теннисистки принимают участие в турнире категории 500 в австралийском Брисбене. Соболенко в матче 1/16 финала сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа, а Виктория Азаренко 1 января встретится с Майей Джойнт из Австралии. 

Мужской теннисный рейтинг по-прежнему уверенно возглавляет итальянец Янник Синнер. Лучший из белорусов Егор Герасимов находится на 331-м месте.

# Теннис

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