Средиземноморью грозит экологическая катастрофа

В первые дни войны, после израильского удара по одной из электростанций, в море вылилось не менее 12 тысяч тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Плотной черной пленкой затянуто 140 километров побережья. Гибель грозит нескольким видам рыбы и морским черепахам. Сейчас спасатели стараются предотвратить рост нефтяного пятна. По оценкам европейских экспертов, очистка побережья продлится не менее года и обойдется примерно в 80 миллионов евро. А морю понадобится еще несколько лет, чтобы восстановить нарушенный экобаланс.