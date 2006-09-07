Специалисты обеспокоены экологической обстановкой в столице

Белорусская столица относится к числу городов с повышенной плотностью содержания вредных веществ в воздухе, заявляют в Республиканском центре радиационного контроля и мониторинга окружающей среды. Однако по индексу загрязненности атмосферы Минск занимает 15-е место среди крупных промышленных городов Беларуси.

Малиновка, Веснянка и Зеленый Луг, по мнению экологов, самые чистые районы Минска.

На степень загрязнения воздуха влияет рельеф местности, месторасположение предприятий, близость автомагистралей. У белорусской столицы выгодное с точки зрения экологии географическое положение - Минск находится на возвышении, где преобладают западные ветры, которые хорошо продувают все районы, кроме центральных.

В то же время, неблагоприятная погода в конце лета существенно увеличила уровень загрязнения воздуха в большей части города. Среди самых "беспокойных" экологи называют районы улиц Судмалиса, Радиальной, Казинца и площадь Свободы. Основной источник загрязнения воздуха в Минске - автотранспорт, на долю которого в прошлом году пришлось более 80% выбросов в атмосферу.