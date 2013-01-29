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Школа остеоартроза открылась в 34 центральной поликлинике Минска

29 января 2013 18:15
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Новости Беларуси. Справиться с недугом. Школа остеоартроза открылась в 34-й центральной поликлинике. Теперь для горожан, которые страдают заболеваниями суставов, организованы бесплатные занятия. Уроки здоровья проводят сотрудники медицинского университета и доктора.

Направление на посещение лекций выдают лечащие врачи. Пациентам рассказывают о правильном образе жизни, питании при проблемах костно-мышечной системы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Дергач, главный врач УЗ «34-я центральная районная клиническая поликлиника»:
Занятия в школе проводятся ежемесячно. На занятиях пациентам рассказывают о причинах заболевания, о клинике лечения заболевания, даются рекомендации по питанию, по режиму дня, по соблюдению и лечению данных заболеваний.

# Поликлиники в Минске # Здоровье # Наталья Дергач

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