Новые отечественные технологии и препараты будут внедрять белорусские медики в области онкологии

Об эффективности фотодинамической терапии рассказали журналистам врачи-практики. Этот метод показал высокие результаты при лечении онкозаболеваний в гинекологии, офтальмологии и неврологии.

При высокой эффективности и переносимости белорусский препарат в сотни раз дешевле импортных аналогов. Наши лазерные установки уже приобрела Южная Корея, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Проявили интерес и венесуэльцы.

Александр Федулов, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Белорусского медицинского университета:

Данная технология будет развиваться, и если применять ее вместе с технологиями, высокотехнологичными методами, коими являются послеопухолевые вакцины, которые мы уже разрабатываем, нано-технологичные методы, то этот метод как составляющее комбинированной терапии в лечении опухолей головного мозга может занять свое место.

Татьяна Трухачева, заместитель генерального директора по вопросам инновационного развития РУП «Белмедпрепараты»:

Мы приобрели лазер и готовы подарить его в те центры, которые будут работать с методом фотодинамической терапии в целях профилактики развития онкозаболеваний.