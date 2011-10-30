Начало беременности: советы по питанию, профилактике заболеваний и уходе за плодом

Вот оно – начало чуда! Вы – беременны. Все еще вполне обычно: вы торопитесь на работу, занимаетесь привычными хлопотами и не чувствуете никаких перемен. Но пройдет совсем немного времени, когда первые признаки нового состояния дадут о себе знать: начнет часто меняться настроение, появится слабость, отвращение к ранее любимым запахам или неожиданная любовь к определенным продуктам питания.

Алена Страздина, акушер-гинеколог городского центра планирования семьи:

Уже с момента оплодотворения и примерно к 10-12 дню в крови у беременной женщины находится особый гликопротеин, который называется хорионический гонадотропин (ХГЧ).

Он помогает на начальных этапах желтому телу вырабатывать гормон беременности – прогестерон. И все тесты, которые существуют и продаются в аптеке, основаны на определении уровня содержания ХГЧ в моче.

Современные тесты с высокой чувствительностью готовы показать заветные две полоски уже через неделю после зачатия.

Однако если повышен белок, можно получить ложноположительный результат. Поэтому более достоверным станет определение уровня ХГЧ в крови.

Итак, ответ получен, вы радостно сообщаете о беременности любимому и открываете дорогу в 40 увлекательных недель.

День за днем с вами будут происходить изменения, и далеко не все из них приятны. Чаще всего дискомфорт доставляет токсикоз. Впрочем, его досадные ощущения можно свести к минимуму.

Алена Страздина, акушер-гинеколог городского центра планирования семьи:

Малыми порциями должны быть три основных приема пищи и два дополнительных. Нельзя употреблять слишком горячих, слишком холодных блюд, напитков. Все в умеренно теплом состоянии.

Если женщина утром себя совсем плохо чувствует, то первый завтрак ей должен быть подан в постель.

Помогают устранить неприятные ощущения и кисломолочные продукты. В дороге незаменимой окажется любая кислая конфета, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На каждом из этапов беременности важно знать, при каких обстоятельствах стоит немедленно обращаться к врачу. Одно из них – простудные заболевания. Даже с легким насморком и кашлем не стоит откладывать визит в поликлинику.

Алена Страздина, акушер-гинеколог городского центра планирования семьи:

Боли внизу живота, появление выделений из половых путей, в том числе кровянистых. В этом случае надо обязательно обратиться к врачу. А также если появилась сильная головная боль, если происходят скачки давления.

Не бойтесь задавать врачу вопросы, рассказывать о беспокойствах и волнениях, ведь грамотные ответы может дать только специалист.

А дома постарайтесь прислушиваться к своим ощущениям и желаниям. Отдавайте предпочтение сну и прогулкам, сократите домашние хлопоты и рабочие стрессы. Ведь уже на второй неделе у будущего малыша развивается нервная система, на третьей – появляются ткани, сердце, внутренние органы, на четвертой – формируются ручки и ножки, и к началу второго месяца зародыш имеет размер рисового зернышка.

Однако в этой волшебной крупице именно на первых неделях закладываются все важные человеческие функции. Это самый трепетный и самый ответственный период, пройдя который, вы попадете на первое ультразвуковое исследование и впервые увидите на экране своего малыша.