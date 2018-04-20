«Аналогов таких производств в СНГ пока нет»: как делают белорусские лекарства

Республиканское унитарное предприятие «Белмедпрепараты». Первый в Беларуси фармацевтический завод. Его история началась почти 90 лет назад.

Сегодня это – лидер белорусского фармацевтического рынка. В 1929 году речь шла лишь о выпуске простейших лекарственных форм: настоек, капель и саше-пакетов. В 2018 году на предприятии – единственном во всей стране – наладили производство инсулиновых препаратов эндокринного и биотехнологического происхождения, средств для лечения онкологических заболеваний и туберкулеза, наркотических и психотропных лекарств.

Елена Литвинова, начальник управления инновационного развития РУП «Белмедпрепараты»:

Одним из основных направлений развития нашего предприятия является постоянное расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Предприятие имеет собственное подразделение, которое занимается разработкой всех инноваций, всех новых продуктов по полному циклу, в том числе. Ежегодно мы стараемся регистрировать и поставлять на фармацевтический рынок нашей страны не менее 10-15 новых наименований лекарственных средств. На базе предприятия действует крупнейший в стране научно-исследовательский центр. 120 сильнейших специалистов ежедневно трудятся над созданием оригинальных препаратов и аналогов зарубежных разработок.

Павел Коховец, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Это не каждое предприятие может себе позволить и в Беларуси аналогов этому нет. Поэтому это – действительно, гордость. У нас работают сегодня 9 кандидатов наук, 2 профессора, которые занимаются вот этими новыми разработками. И, действительно, есть чем гордиться – имеем возможность произвести любой продукт в виде дженерика, даже очень сложный. Мы ценим этих людей, стимулируем их соответствующим образом. Дженерики – это лекарственные средства, которые по технологии производства и составу соответствуют оригиналу. Как правило, они приходят на фармацевтический рынок после того, как истекает срок действия патента. Впервые такие препараты появились в аптеках в 70-ых годах ХХ столетия. Производство дженериков – это, в первую очередь, возможность создавать импортозамещающую продукцию.

Елена Литвинова:

Важно не просто воспроизвести состав и технологию, которые позволили бы получить нам качественный препарат, важно доказать его эффективность и безопасность. И, в этом смысле, наши генерики проходят как различные испытания доклинические, так и клинические испытания, которые проводятся только на аккредитованных клинических базах нашего министерства здравоохранения. К слову, предприятие гордится не только аналогами. На разработку оригинальных препаратов тоже есть силы. Хоть и требуется больше затрат. Результат стоит пути длиной в несколько лет. Познакомиться с линейкой лекарственных средств «Белмедпрепаратов» предлагают и практикующим медикам. Двери предприятия открывают для делегаций из различных учреждений здравоохранения Беларуси.

Такие встречи позволяют врачам не только обменяться опытом, но и познакомиться с каждым препаратом, в частности. А это значит, что пациентам назначат только самое эффективное лекарство.

Алеся Храповицкая, ведущий специалист по медицинским вопросам РУП «Белмедпрепараты»:

Мы приглашаем практикующих врачей, которые уже работают с нашими лекарственными средствами, с целью ознакомления с фармацевтическими площадками – как производится лекарственное средство. Заодно, услышать наше мнение. Это очень важно, потому что врачи охраняют наше здоровье. И, в общем-то, применяют их в своей практике.

Ирэна Карпова, ведущий научный сотрудник лаборатории хронической ишемической болезни сердца РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент:

«Нитаргал» является особым, уникальным препаратом, поскольку он был первым инновационным лекарством, которое было создано в нашей стране и выпускается РУП «Белмедпрепараты». Этот препарат является органическим нитратом, предназначенным для лечения стабильной стенокардии, обладает очень активным антиангинальным и антиишемическим действием. в создании этого препарата принимали участие академик Капуцкий, член-корреспондент Лобанок, кандидат медицинских наук Юркштович. Препарат «Нитаргал» будет находить всё больше спрос у пациентов со стабильной стенокардией на белорусском рынке. Надеюсь, выйдет и за рубеж. Предприятие выпускает практически все виды лекарственных форм: таблетки, растворы, капли, порошки, мази и крема. В арсенале «Белмедпрепаратов» – более 350 наименований.

Такой объём работы впечатляет не только отечественных, но и зарубежных коллег. Крупнейшая международная выставка в области медицины и фармацевтики «Здравоохранение Беларуси-2018» прошла в Минске. Обменяться опытом приехали производители из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Традиционными стали семинары и научные конференции.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Выставка – это тоже площадка для диалога, подписания новых контрактов и взаимных договорённостей, которые будут связаны как с финансовыми инвестициями в Беларусь, так и с интеллектуальными инвестициями, которые позволят нам дальше развиваться на этом пути. Мы попытались сформировать в этом году выставку, как некое комплексное место, где можно увидеть все разработки белорусских предприятий, белорусских инженеров. Это и операционные, начиная от отделки стен тем панелями, которые сегодня позволяют осуществлять оказание медицинской помощи в абсолютно стерильных условиях, это и операционные столы, дыхательная аппаратура, мониторные системы. То есть, всё то, что позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Евразия, Северная и Южная Америка, Африка и даже Австралия. Доверяют и выбирают фармацевтическую продукцию компании «Белмедпрепараты» в 25 странах.

На экспорт отправляют почти 40% лекарственных средств. И это – ещё не предел. В планах – поставлять за рубеж половину от общего объёма производства. За 2 года экспорт вырос в 2,5 раза. Павел Коховец:

Сейчас идёт регистрация в такой экзотической стране, которая находится за Индией, – Шри-Ланка. Там шесть позиций. Сегодня удобный партнёр – Российская Федерация. Он рядом, не надо далеко ехать. Если думать о большой перспективе предприятия, то, естественно, надо развиваться и в других регионах, как делают это ведущие мировые производители. Мы стараемся найти партнёров, которые выведут наши продукты в Африку. Довольно сложный процесс. Это связано с особенностями этих стран. Зарегистрировать – это одно, важно ещё найти партнёров, которые обеспечат финансирование этих проектов.

Обсуждали перспективы сотрудничества и с грузинскими коллегами – во время визита в Тбилиси главы государства Александра Лукашенко. В составе делегации были и представители компании «Белмедпрепараты». К слову, Александр Лукашенко ещё в 2012 году поставил задачу создать отдельную лекарственную отрасль, которая сможет стать сильным игроком на мировой арене. Спустя год, в 2013-ом, на предприятии «Белмедпрепараты» реализовали инвестиционный проект по производству противоопухолевых препаратов. Ещё спустя 2 года, ввели в эксплуатацию цех по производству стерильно расфасованных антибиотиков. Участки оснащены современным итальянским оборудованием и соответствуют требованиям GMP – международным стандартам производства.

Павел Коховец:

Сегодня мы взяли уклон на использование старых производственных помещений, которые, допустим, на Фабрициуса, созданы. То есть, эта база есть. И мы напротив нашей центральной проходной в этом корпусе делаем суперсовременный проект. Уже оплачено оборудование, в Италии изготавливается. Это – производство онкологических препаратов в таблетках и капсулах. Аналогов таких производств в республике нет, в странах СНГ тоже пока нет. То есть, это – закрытые технологии, которые обеспечивают и производство качественного продукта, и безопасность того человека, который этим занимается Как показывает практика, производить можем не только лекарства, но и сырьё. Это – первые шаги на пути к большой победе, которые пока не позволяют полностью отказаться от китайских или индийских разработок, но перспективы уже есть.

Запутаться в наименованиях лекарств сегодня несложно. Чтобы покупатель смог сделать правильный выбор, в аптеках столицы дежурят врачи. Хранители клятвы Гиппократа готовы не только дать консультацию, но и измерить давление. Артур Арбузов, заведующий аптекой №18 РУП «Белмедпрепараты»:

Главная цель этих мероприятий – прежде всего, повышение качества жизни наших посетителей, путём улучшения их здоровья. Что касается, непосредственно, представителей отечественных производителей – безусловно, это положительно. Потому что есть известная истина: что доверяют знакомым. И такие мероприятия позволяют, с одной стороны, производителям рассказать о себе, заявить, показать свою линейку, с другой стороны, позволяют посетителям, которые приходят, получить множество ответов на самые интересующие вопросы, консультации, которые касаются не только применения лекарственных средств, но также их хранения.

Яна Кишко, покупатель:

Никаких предрассудков нет. Наше белорусское производство – абсолютно надёжно, абсолютно отвечает всем параметрам качества. В конце 2014 года в эксплуатацию ввели технологическую линию производства лекарственных средств на длинных шприцах. Кроме того, предприятие реализует инновационный проект по производству трансдермальных пластырей. Елена Литвинова:

Наше предприятие явилось, пожалуй, пионером в разработке тех лекарственных средств, которые сегодня отсутствуют на рынке нашей страны. И, в частности, не только средств, но и лекарственных форм.