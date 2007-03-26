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Лошадь - лучший друг инвалида

26 марта 2007 13:57
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Беларусь будет сотрудничать с Германией в области иппотерапии.

Лечение верховой ездой больных детским церебральным параличом, эпилепсией и другими тяжёлыми поражениями нервной системы, сегодня во всём мире признано одним из самых эффективных.
Сейчас в Беларуси - более четырех тысяч детей с диагнозом ДЦП, и многие из прошедших курс реабилитации верховой ездой, смогли облегчить степень инвалидности и даже научиться ходить.
В настоящее время ведутся переговоры о возможном обмене методиками белорусских иппотерапевтов с германским общественным объединением верховой езды. У немецких коллег - более чем 20 летний опыт работы в этом направлении. Они готовы поделиться с белорусами, а также пригласить часть детей на оздоровление в Германию.

# Здоровье # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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