Лошадь - лучший друг инвалида

Беларусь будет сотрудничать с Германией в области иппотерапии.

Лечение верховой ездой больных детским церебральным параличом, эпилепсией и другими тяжёлыми поражениями нервной системы, сегодня во всём мире признано одним из самых эффективных.

Сейчас в Беларуси - более четырех тысяч детей с диагнозом ДЦП, и многие из прошедших курс реабилитации верховой ездой, смогли облегчить степень инвалидности и даже научиться ходить.

В настоящее время ведутся переговоры о возможном обмене методиками белорусских иппотерапевтов с германским общественным объединением верховой езды. У немецких коллег - более чем 20 летний опыт работы в этом направлении. Они готовы поделиться с белорусами, а также пригласить часть детей на оздоровление в Германию.