Как не заболеть гриппом и не простудиться зимой? Особенно, детям?

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан и главный врач 34 центральной районной поликлиники города Минска Наталья Дергач.

По одной из версий, грипп наступит в январе, по другой – в декабре. Это данные Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и охраны здоровья и данные поликлиники. По Вашей версии, когда же наступит грипп?

Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Учитывая ситуацию, которая развивается в нашей стране, ситуацию, которая развивается в соседних странах и, учитывая тот анализ, который мы проводим на протяжении уже более 50 лет, эпидемия гриппа или подъем заболеваемости гриппом мы ожидаем в характерные для нашей республики сроки – это конец января – начало февраля. Могут они сдвинуться к концу февраля, март, такое тоже бывает, но ожидаем к концу января. Когда у детей закончатся каникулы, дети выйдут массово на занятия, и студенты.

Часто мы путаемся на уровне простого обывателя, что такое ОРВИ и что такое грипп, потому что приходит участковый врач, вроде у меня там ломота в костях, вроде шею больно повернуть, болят зрачки глаз, а пишут в больничный ОРВИ. Как нам научиться различать эти два понятия?

Инна Карабан:

Различать их сложно, поскольку грипп и ОРВИ они объединены в одну группу, потому что они вызываются вирусами и клиническая картина у них очень похожа. Но грипп вызывается вирусами гриппа, а ОРВИ вызывается другими вирусами, которых зарегистрировано в мире более 200. Для точного установления нужно провести лабораторные исследования: смывы из носоглотки.

Какая у нас сейчас заболеваемость, в целом по стране?

Инна Карабан:

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом у нас низкий. Грипп на сегодняшний день не выявляется, выявляются другие вирусы – аденовирусы, вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы, могут быть смешанные.

Вирус гриппа и парагриппа – чем отличаются?

Инна Карабан:

Они отличаются вирусом, а по клинической картине они могут быть очень похожи.

А что касается прививок, стоит сейчас делать или мы уже опоздали?

Инна Карабан:

Прививки проводятся для того, чтобы выработался достаточный иммунитет. Прививки проводятся с октября и по декабрь месяц. Потому что иммунитет вырабатывается от 2 до 4 недель. Учитывая то, что мы ожидаем подъем заболеваемости в конце января, еще в декабря можно сделать прививку тем, кто не успел ее сделать. Но лучше об этом думать заранее и делать прививку с октября по декабрь месяц.

А если я болею, но без температуры, я могу рассчитывать на больничный или нет?

Наталья Дергач, главный врач 34 центральной районной поликлиники города Минска:

Отсутствие температуры - это не показатель отказа выдачи листа нетрудоспособности. Существует еще ряд признаков, клинических проявлений, когда человек нетрудоспособен, конечно, это решение принимает врач после осмотра пациента.

Иногда кажется, почувствовал недомогание, пошел к врачу, взял талончик, посидишь в очереди и подхватишь еще кучу сопутствующих инфекций. Можно ли сократить время пребывания в болезнетворной среде? Например, взять талон и прийти в строго назначенное время, есть какие-то методы более усовершенствованные попадания к терапевту?

Наталья Дергач:

Сегодня у нас в учреждениях здравоохранения есть много вариантов, чтобы заказать талон, не приходя в поликлинику. Это и заказ талона через Интернет, это и предварительная запись без ограничения срока. Уже в 9 учреждениях здравоохранения установлены инфокиоски, там можно взять талон, посмотреть любое удобное время, которое нужно.

А вот через Интернет. Я человек, который практически живет в Интернете, я могу в любую столичную поликлинику взять талон через Интернет?

Наталья Дергач:

Да, на сайт поликлиники зайти и взять талон.

Но будет эпидемия, как Вы будете справляться? Ведь людей потоки будут массовые… Персонала хватит?

Наталья Дергач:

В период эпидемии гриппа, во-первых, разграничение потоков пациентов, температурящие пациенты идут на прием к инфекционистам, к врачам, которые принимают в отдельных кабинетах, не там, где идет основной прием. Конечно же, в период эпидемий нужно стараться посещать поликлинику меньше, профосмотры будут отменены и к работе привлекаются и студенты 6 курсов, и аспиранты, и сотрудники кафедр, и врачи других узких специальностей.

По поводу студентов… часто заболевают люди в возрасте, когда к нему приходит студент, сразу же возникает недоверие. Развейте эти домыслы, что студенты 6 курса могут ставить диагнозы и выписывать лекарства.

Наталья Дергач:

Это уже, практически, готовые специалисты, с достаточным уровнем и объемом знаний, они имеют право прийти на самостоятельный прием и осмотр, обслуживание визитов на дому. В любом случае, когда студент будет в чем-то сомневаться, то он должен обратиться к заведующему отделением, к любому лечащему врачу за помощью.

Если ли общедоступные профилактические меры, которые можно делать на бытовом уровне?

Инна Карабан:

Специфическим средством профилактики является только вакцинация. Неспецифические – это соблюдение личной гигиены, это основополагающее, чем чаще моете руки, тем лучше. В транспорте во время зимнего периода очень много народа.

Повязки не помогают?

Инна Карабан:

Повязки не являются 100-процентной защитой и повязку должен носить больной. Здоровому человеку нет смысла носить, можно прикрыться салфеточкой.

В автобусе, если видим, что человек визуально болен, некоторые укутываются в шарфы, поднимают воротник, наверняка это тоже антигигиенично? Необходимо ли, приходя домой, мыть слизистые оболочки носа, рта?

Инна Карабан:

Чем чаще делаем уборку – тем лучше, руки чаще мыть. Промывка полостей носа, особенно солевыми растворами – это очень хорошо, потому что слизистая носа – ворота для вируса, там происходит размножение вируса.

Отличается ли профилактика гриппа для ребенка и взрослого человека?

Инна Карабан:

Да, у детей та же профилактика. И их тем более нужно приучать к тому, чтобы они с детства знали, что такое гигиена.