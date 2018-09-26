Измерить давление, вес, рост и получить консультацию: 27 сентября в Минске пройдёт медицинская акция
Новости Беларуси. «Здоровое сердце – долгая жизнь». 27 сентября в Минске пройдет большая медицинская акция, которая должна привлечь минчан к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний и профилактике инфаркта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А еще – мотивировать к здоровому образу жизни. Сейчас инфаркт миокарда занимает лидирующую позицию не только среди заболеваний, но и среди причин смертности. Ежегодно около 4000 человек становятся жертвами недуга. Способствуют развитию заболевания не только вредные привычки, но и стрессы.
Светлана Рачок, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Безусловно важной остается приверженность пациента лечению. Эффект мы видим, конечно, уже вторичный, потому что пациенты молодые, как раз-таки трудоспособные начинают активнее заботиться о своем здоровье.
Акция пройдет в столице 27 сентября с 14:00 до 16:00 в медицинских учреждениях, на предприятиях и торговых центрах. Всего в городе будет открыто более 100 пунктов, где можно будет измерить артериальное давление, вес, рост, а также получить консультацию специалиста.